أخبار مصر | ضمن جدول عمومية المهندسين.. "مراقب الحسابات" يستعرض القوائم المالية للنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضمن جدول عمومية المهندسين.. "مراقب الحسابات" يستعرض القوائم المالية للنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مراقب الحسابات مصطفى شوقي، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لسنة 2019، في عرض تفصيلي للقوائم المالية للنقابة الخاصة بصندوق المعاشات والإعانات، وصندوق النقابة، ومشروع الرعاية الصحية، ومشروع الرعاية الاجتماعية، أنه تمت مراجعة القوائم المالية المرفقة لصناديق النقابة التابعة لنقابة المهندسين المصرية والمتمثلة في قائمة المركز المالي في 31 ديسمبر 2019، وكذا قائمتي الإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.

وأشار مراقب الحسابات، إلى أن هذه القوائم مسئولية إدارة النقابة العامة، مؤكدًا مسئوليتها بعرضها عرضًا عادلًا وواضحًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية.

وأوضح، أن مسئولية مراقب الحسابات تنحصر في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية في ضوء مراجعته لها، مضيفًا أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها من النقابة كافية ومناسبة وتعد أساسًا مناسبًا لإبداء الرأي على القوائم المالية.

وفي ختام استعراضه للقوائم المالية للنقابة، أكد مراقب الحسابات أنها تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي في 31 ديسمبر 2019، وعن أدائه المالي وتدفقاته المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقًا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.