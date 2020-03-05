أخبار مصر | "المركزي للمحاسبات": زيادة معاشات المهندسين تم تدبيرها بفضل السياسة الرشيدة للنقابة

وقال محمد أحمد سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي مثل الجهاز أمام الجمعية العمومية للمهندسين، إن صندوق المعاشات والإعانات بالنقابة حقق فائض عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة إيرادات الصندوق عن العام المذكور مبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه.

وأوضح سليمان، أن أصول وخصوم الصندوق الظاهرة بقائمة المركز المالي للنقابة حتى 31 ديسمبر 2019 بلغ نحو 2.287 مليار جنيه وأن زيادة إيرادات الصندوق جاءت من خلال الدمغات الهندسية، الوحدات المباعة بمشروعات الإسكان، بجانب التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى بعض بنود الإيرادات الأخرى، في الوقت الذي انخفضت فيه بنود المصروفات عن كل من عمولة الدمغات الهندسية، المصروفات العمومية والإدارية وبعض بنود المصروفات الأخرى.

وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات: "تم زيادة قيمة المعاش الشهري لكل من الأعضاء والورثة من 700 جنية إلى 800 جنية بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة في مارس 2019، وذلك اعتبارا من 1/7/2019 الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة المعاشات عن عام 2019 مقارنة بعام 2018، بمبلغ 162 مليون جنيه، وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها النقابة".