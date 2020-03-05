أخبار مصر | التفاصيل الكاملة للمصري المصاب بفيروس كورونا.. (فيديوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة للمصري المصاب بفيروس كورونا.. (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد، لمواطن مصري عائد من الخارج.

ومن جانبه أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بسرعة وشفافية الحكومة في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بالحالة، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

وفي الفيديو جراف التالي، ترصد "الخليج 365" أبرز المعلومات عن أول مصري مُصاب بالكورونا: