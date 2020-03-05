أخبار مصر | وزيرة التضامن: نستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: نستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخريج الدفعة الأولى لمتدربي البرنامج التدريبي على الدليل الإرشادي لمنظومة الأسر البديلة.

وأكدت القباج، في كلمتها أمام الاحتفالية، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال لأن الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة الطفل وأننا نحلم بمصر بلا مؤسسات، مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قارب 11 ألفًا و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.

وأضافت: "أننا نستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات يتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الأسر الكافلة وأثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير آليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في نشر الوعي الكافي بمنظومة الأسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة".

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وتابعت وزيرة التضامن، أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وأننا عندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية إجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتاهيل والتنمية والدمج.



وشهد حفل التكريم توزيع الشهادات على 34 متدربا من مسئولي الرعاية البديلة بمحافظتي الإسكندرية والجيزة وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة وعدد من الجمعيات الشريكة ممن أجتازوا التدريب في النسخة الأولى للتدريب الذي يستهدف تدريب 51 متدربًا على مستوى محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية وأسيوط تمهيدا للتنفيذ التجريبي للدليل بالمحافظات الأربع تمهيدا للتعميم على مستوى الجمورية حيث تضمن التدريب ثلاثة مراحل تضمن البرنامج التمهيدي، التقييم الفني ونقل العلم على مدى 11 يومًا تضمن كيفية تطبيق الدليل الإرشادي، الاستمارات والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة". وشهد حفل التكريم توزيع الشهادات على 34 متدربا من مسئولي الرعاية البديلة بمحافظتي الإسكندرية والجيزة وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا للأسر البديلة وعدد من الجمعيات الشريكة ممن أجتازوا التدريب في النسخة الأولى للتدريب الذي يستهدف تدريب 51 متدربًا على مستوى محافظات الإسكندرية والجيزة والشرقية وأسيوط تمهيدا للتنفيذ التجريبي للدليل بالمحافظات الأربع تمهيدا للتعميم على مستوى الجمورية حيث تضمن التدريب ثلاثة مراحل تضمن البرنامج التمهيدي، التقييم الفني ونقل العلم على مدى 11 يومًا تضمن كيفية تطبيق الدليل الإرشادي، الاستمارات والتعريف بالمنظومة الجديدة للأسر البديلة". ومن جانبه، أكد محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة سعي الوزارة الحثيث لتطوير منظومة الاسر البديلة والتي تسعى إلى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال المعرضين للخطر والأسر الكافلة لهم وأن المنظومة شهدت إنجازات عديدة كان من أهمها إتاحة تسجيل طلب كفالة الطفل من خلال الموقع الرسمي للوزارة وتخصيص خط ساخن للأسر البديلة برقم 19828 وكذلك إنشاء قاعدة بيانات للأسر البديلة والأطفال المكفولين وإعداد الدليل الإرشادي لمنظومة الأسر البديلة والتعديلات التي تمت عام 2018 على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

وأضاف أن المأمول تحقيقه هو أن يكون هناك أسرة لكل طفل وأن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون جديد للأسر الكافلة.