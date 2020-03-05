أخبار مصر | مدير مركز تطوير المناهج: وزير التعليم يعطي اهتماما لذوي القدرات الخاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مركز تطوير المناهج: وزير التعليم يعطي اهتماما لذوي القدرات الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتور نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج التابع لوزارة التربية والتعليم، إن الخطوة الأولى في تطوير المناهج كانت في بداية عام ٢٠١٧.

وأشارت إلى أن الوزير الدكتور طارق شوقي قد أصدر تعليمات بأن يشمل التطوير طلاب ذوي القدرات الخاصة ضمن النظام التعليمي الجديد.

وأكدت نوال شلبي في كلمتها بمؤتمر لوزارة التربية والتعليم: أن اليونسيف مؤمنة بالدمج في ذوي القدرات الخاصة.

وتنظم وزارة التربية والتعليم الآن، احتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الاعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الإبتدائي حتى الصف الثالث الإبتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية "الوزقية والرقمية" للطلاب ذوي الاعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الإبتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة.