أخبار مصر | عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائدا من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر، لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة، بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس، وجارٍ نقله الآن بمستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية.
وأضافت أنه على الفور، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.
وأشارت إلى أنه باكتشاف هذه الحالة، تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.
وأوضحت أن الحالة الثانية، كانت لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.
ونوهت الوزارة، بأنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وأردفت أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.
ومن ناحيته، أشاد الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بسرعة وشفافية الحكومة المصرية في التعامل مع الموقف، وحرصها على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بالحالة، مشيدًا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.
وتتابع وزيرة الصحة والسكان، انعقاد غرفة إدارة الأزمات والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية، بديوان عام الوزارة، لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية بالمنافذ والموانئ وجميع مديريات الصحة بالجمهورية.