أخبار مصر | عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أول مصري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائدا من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر، لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة، بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس، وجارٍ نقله الآن بمستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت أنه على الفور، تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشارت إلى أنه باكتشاف هذه الحالة، تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، وغادر الحجر الصحي.

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