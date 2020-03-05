أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة: انتخابات 'الأهرام' تُجرى في حياد تام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة: انتخابات 'الأهرام' تُجرى في حياد تام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، تجري في جو ديمقراطي كامل، وفي هدوء واستقرار، تحت إشراف قضائي كامل.

جاء ذلك على هامش تفقد سير الانتخابات، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف "سلامة" أن الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، وفرا كافة الإمكانيات حتى تخرج الانتخابات في الهرم صورة، ويؤدي الزملاء حقهم الانتخابي في سهولة ويسر، موضحًا أن الانتخابات بمؤسسة الأهرام، نموذج ورسالة، بأنها عملية ديمقراطية تجري في حرية تامة وإشراف قضائي كامل.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة ملتزمة بالحياد التام في الانتخابات وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، متابعًا: "من يختاره الزملاء في المؤسسة ويفوز في الانتخابات نرحب به ونعمل معه، ومفيش مرشح عايزينه، ومرشح مش عايزينه".

وأضاف مؤسسة الأهرام مؤسسة عريقة، لها جذور تمتد ل١٤٦ سنة، وتشكل

٤٥ ٪ من إجمالي العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي بداية ونموذج لباقي المؤسسات، معرباً عن أمله أن يعمل الجميع لمصلحة المهنة والمؤسسة.

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن انتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بمؤسسة الأهرام، تجري في جو ديموقراطي كامل، وفي هدوء واستقرار، تحت إشراف قضائي كامل.

وقال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، في تصريح له علي هامش تفقد سير الانتخابات، أن هناك متابعة دقيقة ومستمرة من الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأشار إلي الهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأهرام وفرا كافة الإمكانيات حتي تخرج الانتخابات في الهرم صورة، ويؤدي الزملاء حقهم الانتخابي في سهولة ويسر.

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وأوضح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، أن الانتخابات بمؤسسة الأهرام، هي نموذج ورسالة، بأنها عملية ديمقراطية تجري في حرية تامة وإشراف قضائي كامل.

وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن المؤسسة ملتزمة بالحياد التام في الانتخابات وتقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين، وقال :" من يختاره الزملاء في المؤسسة ويفوز في الانتخابات نرحب به ونعمل معه، ومفيش مرشح عايزينه، ومرشح مش عايزينه".

وأضاف مؤسسة الأهرام مؤسسة عريقة، لها جذور تمتد ل١٤٦ سنة، وتشكل

٤٥ ٪ من إجمالي العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وهي بداية ونموذج لباقي المؤسسات، معرباً عن أمله أن يعمل الجميع لمصلحة المهنة والمؤسسة.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.