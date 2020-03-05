أخبار مصر | وزيرة التضامن: هدفنا حماية المرأة وتقديم الدعم لها

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة الذي يعقد في القاهرة لأول مرة، ويشرف على تنظيمه المجلس القومي للمرأة، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن محور الحماية يشمل دعم المرأة، بالدعم النقدي المشروط والذي وفر للسيدات ما يقرب من ٦٧٠ ألف بطاقة رقم قومي وشهادة ميلاد وشهادة توثيق زواج في بعض المجتمعات، وبرنامج الدعم النقدي المشروط يوجه موارده للأسرة بشكل عام ويخص بالاهتمام النساء، حيث أن ٨٦% من الدعم النقدي يخرج للسيدات.

وقالت الوزيرة: إن المرأة تحتل مكانة كبرى لدى وزارة التضامن، وإن الوزارة تعمل على الاهتمام بالمرأة في ٣ محاور؛ الأول محور الحماية ومحور التمكين والتنمية ومحور التغيير المجتمعي.

وأكدت أنه بجانب الدعم النقدي، تقدم الوزارة خدمات أخرى ووصلات المياه وصرف وغاز ورفع كفاءة المنازل وكل خدمات البنية التحتية، وأن تطوير البنية التحتية يعطي للمرأة ظروف حياة أفضل ويؤهلها للعمل بشكل.

ولفتت إلى أن الوزارة لديها برامج لا أمية مع تكافل لأن ٦٢% من نساء تكافل أميات، ولذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج لا أمية مع في محو الأمية وتدريب النساء تدريبات متنوعة لتمكينهم، وحماية النساء من العنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة وتمتلك الوزارة ٨ مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف يوفرون حماية قانونية ونفسية وصحية للنساء.

وأوضحت أن المحور الثاني هو التمكين للنساء والتنمية؛ حيث تعمل الوزارة على إخراج النساء القادرات على العمل من الدعم النقدي وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تدريبات على إدارة المشروعات والتسويق للمنتجات وتمنحهم الوزارة إقراض متناهي الصغر بنسبة قليلة من المصروفات الإدارية ونقل أصول إنتاجية لتمكينهم اقتصاديا وتدريبهم على الشمول المالي.

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وأردفت أن الوزارة تخدم النساء المطلقات من خلال صرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة لحين حل مشكلاتهم في القضايا وتتحمل عبء متابعة قضاياهم من خلال الدفع الإلكتروني.

واستكملت أن المحور الثالث هو التغيير المجتمعي والذي يركز على تغيير الوعي الزائف وهو ما تعاني منه النساء في الريف والحضر مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والهجرة غير الشرعية ويركز البرنامج على التمكين الاقتصادي للنساء والاكتشاف المبكر للإعاقة والمواطنة، ويضم ١٢ رسالة يساهم في تشكيل الوعي.

واستطردت أن الوزارة في مجال الإعاقة هو في مقدمة اهتمامات الوزارة وخاصة النساء ذوات الإعاقة والدفاع عن حقوقهن.

وذكرت أن الفترة الماضية شهدت تقدما في قضية ذوي الإعاقة من خلال إصدار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة للمرأة الأولى يوفر كافة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة نصيب للمرأة منها كبير.

وعلى هامش المؤتمر، كرّمت إدارة المؤتمر، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دورها الفعال في مجال حماية وتمكين المرأة.