أخبار مصر | المستشار عادل بريك يتفقد سير الانتخابات بـ'الأهرام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المستشار عادل بريك يتفقد سير الانتخابات بـ'الأهرام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية نائب رئيس مجلس الدولة، والكاتب الصحغي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة، سير العملية الانتخابية في المقر الرئيسي للانتخابات بالأهرام.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع بانتخابات مجلس الإدارة والجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، ضمن المؤسسات الصحفية القومية، في أولى جولات الانتخابات.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً؛ لاختيار ستة من العاملين بالمؤسسة لعضوية الجمعية العمومية، يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال.

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كما يختار الصحفيون بالمؤسسة ستة لعضوية مجلس الإدارة؛ إثنين من الصحفيين، وإثنين من الإداريين، وإثنين من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، قد أعلنت عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات يعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.

وتستكمل المؤسسات انتخاباتها، يوم الأحد المقبل، الموافق 8 مارس، في مؤسستي دار الهلال وأخبار اليوم.