أخبار مصر | 364.6 مليون جنيه فائضا بصندوق معاشات نقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 364.6 مليون جنيه فائضا بصندوق معاشات نقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات: إن الجهاز راجع بنود قائمة المركز المالي لصندوق معاشات النقابة العامة للمهندسين، في 31-12-2019.

وأضاف أن مجموع كل من أصول وخصوم الصندوق الظاهر، بقائمة المركز المالي في التاريخ المذكور، بلغ نحو 2.287 مليار جنيه، كما بلغ الفائض المحقق عام 2019 والمتمثل في زيادة الإيرادات عن المصروفات بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه.

وأضاف خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للمهندسين المنعقدة بمقر النقابة العامة، أن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية المراجعة، قيام الصندوق بتحقيق فائض عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته.

ونوه بأنه بلغت جملة إيرادات الصندوق عن العام المذكور نحو 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه.

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وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة إيرادات الصندوق عن كل من الدمغات الهندسية، الوحدات المباعة بمشروعات الإسكان، والتصالح في مخالفات البناء، وبعض بنود الإيرادات الأخرى، في الوقت الذي انخفضت فيه بنود المصروفات عن كل من عمولة الدمغات الهندسية، والمصروفات العمومية والإطارية وبعض بنود المصروفات الأخرى. ونوه بأنه تم زيادة قيمة المعاش الشهري لكل من الأعضاء والورثة من 700 جنية إلى 800 جنيه، بناء على موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة في مارس 2019 وذلك اعتبارا من 1-7-2019 الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة المعاشات عن عام 2019 عنها في عام 2018 بميلغ نحو 162 مليون جنيه.

وأردف أن الصندوق تمكن من تدبيرها بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها النقابة.