أخبار مصر | ننشر تفاصيل ميزانية صندوق المعاشات بنقابة المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل ميزانية صندوق المعاشات بنقابة المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن إجمالي ميزانية الأصول غير المتداولة بصندوق المعاشات بلغت نحو 472.7 مليون جنيه أهمها أصول ثابتة بلغت 193.16 مليون جنيه (أراضي ومباني، أثاث، إنشاءات، وسائل نقل، حاسب آلي)، مشروعات تحت التنفيذ بلغت 35.16 مليون جنيه، استثمارات في شركات شقيقة بلغت 223.17 مليون جنيه.

وأضاف "شفيق" خلال الجمعية العمومية العادية للمهندسين المنعقدة بمقر النقابة العامة، أن إجمالي الأصول المتداولة للصندوق بلغت 2.21 مليار جنيه، أهمها نقدية بالبنوك 280.07 مليون جنيه، مشروعات إسكان 335.45 مليون جنيه أهمها (جاري صندوق النقابة، جاري الرعاية الصحية)، مدينو مشروعات إسكان 196.12 مليون جنيه، أذون خزانة 304.12 مليون جنيه.

وأكد أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين أنه بلغت إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 788.68 مليون جنيه أهمها دائنو مشروعات إسكان 589.37 مليون جنيه أهمها (التجمع، العبور، أكتوبر، العاشر)، دائنون وأرصدة دائنة أخرى 92.30 مليون جنيه أهمها (استكمال أكتوبر، ضمان أعمال، جهاز تنمية مدينة الفيوم).