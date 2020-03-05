مصر | استمرار إخلاء سبيل وزير العدل الأسبق "أحمد سليمان" بتدابير احترازية مشددة

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قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، استمرار إخلاء سبيل وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، بتدابير احترازية.

وقررت المحكمة، استمرار إخلاء سبيله بالتدابير الاحترازية المشددة والمتمثلة في عدم مغادرته مسكنه إلا وقت جلسات التحقيق، وإلزامه بعدم مغادرة منزله لمدة 45 يومًا.

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وكانت نيابة أمن الدولة العليا، جددت مرات عديدة حبس وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

واتهمت النيابة "سليمان" بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، جماعة الإخوان المسلمين، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وكما اتهمته بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بقصد تكدير السلم العام في إطار تحقيق أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.