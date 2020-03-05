مصر | مجلس الدولة يلزم "الجمارك" بدفع 19 مليون لقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يلزم "الجمارك" بدفع 19 مليون لقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك، بأن تدفع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 19 مليون جنيها و483 ألفا و185 جنيها و37 قرشا قيمة، مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.

وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، أن الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية أرض ميناء غرب بورسعيد بدءًا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل ثلاث قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيها و500 مليم.

وتابعت الجمعية أن مصلحة الجمارك كانت تسدد بانتظام إلى أن توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد.

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وأوردت الجمعية في فتواها، أن هناك تقرير صادر عن لجنة شكلت من الطرفين، وفقا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو2016، والذي تضمن أن عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6 ساحات صدر بشأنها تراخيص.