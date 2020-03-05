مصر | مجلس الدولة: كفاءة الموظف مبنية على تجرده من العلاقات الشخصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة: كفاءة الموظف مبنية على تجرده من العلاقات الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع ذكر في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية أنه: يراعى في تقدير تقويم أداء الموظف عدة ضوابط منها، واقعية وموضوعية التقييم حتى يكون مبنيًا على أساس من الدقة التامة في قياس أداء وسلوك الموظف، وحيادية التقييم وعدالة المعاملة بحيث يكون التقييم مبنيا على أساس التجرد من العلاقات الشخصية ومؤثراتها.

وجاء ذلك في حيثيات مجازاة المحكمة، لرئيس سابق بالإدارة المركزية للتعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي بغرامة تعادل أجر 10 أيام لسحبه تقرير كفاية خاصة بإحدي الموظفات لوجود خصومة بينهما.

وبرأت المحكمة رئيس قسم التقارير بإدارة شؤون الأفراد بالوزارة، من تهمة إعادة تقرير الكفاية الخاص بالموظفة من دون عرضه على لجنة شئون العاملين. وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. Advertisements ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول سحب تقرير الكفاية الخاصة بعد اعتماده وإرساله لإدارة شؤون الأفراد من دون مبرر قانوني. وبداية الواقعة بورود شكوى من مدير إدارة الوفود بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي، تتضر فيها من قيام القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي السابق من التشهير بها والإساءة لسمعتها، وتعمده الإضرار بمستقبلها الوظيفي، لقيامه بسحب تقرير الكفاية الخاص بها بعد تسليمه لشئون العاملين في الموعد القانوني من دون سبب واضح. وتبين للمحكمة، أن سحب تقرير الكفاية، كان بسبب وجود خصومة مع الشاكية وقد برر المحال قيامه بسحب تقرير الكفاية.