مصر | عاجل.. المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"داعش الصعيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 10 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ"داعش الصعيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة المتهم مصطفى مصطفى بهنسي، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لما نسب اليهم من تهم في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "داعش الصعيد" والمتهم فيها بتشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم داعش.

وصدر الحكم برئاسة المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

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وكان النائب العام أحال المتهمين بينهم سيدتين إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض، منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.