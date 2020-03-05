مصر | ننشر أقوال معلمي مدرسة العجوزة في واقعة هتك عرض طالبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أقوال معلمي مدرسة العجوزة في واقعة هتك عرض طالبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، إلى أقوال معلمي المدرسة التي حدثت بها واقعة هتك عرض طالبة على يد مدرس، حيث أكدوا أن المدرس ذو أخلاق جيدة، ويعمل في المدرسة منذ زمن.

وأفادت الأخصائية الاجتماعية، خلال أقوالها أن يوم الواقعة شاهدت الطالبة في حالة انهيار، وعند سؤالها ماذا حدث؟ أدلت بما وقع عليها من هتك عرض على يد المدرس، فحاولت تهدئتها حتى تأتي أسرتها لاستلامها، وعند سؤال المدرس عن الواقعة أنكر حدوث أي شيء.

واستمعت النيابة، في وقت سابق، لأقوال المدرس "عادل"، ٥٦ عامًا، المتهم في واقعة هتك عرض طفلة تدعى "وعد"، في الصف السادس بإحدى مدارس الكائنة بالعجوزة، مؤكدًا أنه لم يرتكب هذه الواقعة.

وقال المدرس في التحقيقات، إنه يعرف الطفلة وكان يعاملها مثل ابنته، مضيفًا: أنه لم يطلب هذا الفعل، لأنه مدرس داخل المدرسة والجميع يحترمه، فيما طلب شهادة المدرسين لعلمهم بأخلاقه، مضيفًا: أنه كان يساعدها فيما تخفق فيه في المدرسة.

Advertisements

وقالت الطالبة خلال تحقيقات النيابة إنها منذ فترة طلبها المدرس وقدم لها المساعدة في الدروس، ويوم الواقعة طلب من طالبة أخرى أن تأتي بكوب من القهوة لغرفة المكتبة، وفور ذلك طلب أن تنادي الطالبة الأخرى عليها "وعد"، بأن تأتي هي بالقهوة للغرفة.

وتابعت، أنه فور دخولها للغرفة، قام بفتح "سوستة" البنطلون وقام بملامسة جسدها وهتك عرضها، فهربت إلى إحدى المدرسات بالمدرسة لاحتوائها.

وكشفت الفتاة في التحقيقات، أنه فور ارتكاب ذلك طلب منها ذات المدرس فعل ذلك مرة أخرى، وعندما رفضت، هددها بسقوطها في بعض المواد، فقررت على الفور إبلاغ والدتها وأشقائها.

وأمرت النيابة، في وقت سابق بحجز مدرس ٢٤ ساعة على ذمة التحريات لهتكه عرض طالبة بمدرسة بالعجوزة.

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "وعد"، بالصف السادس الابتدائي 12 عاما، يتهمون مدرسًا يدعي "عادل" 56 عاما، يعمل ذات المدرسة التي بها الطفلة باستدراج ابنتها لإحدى الغرف الكائنة بالمدرسة لهتك عرضها والتحرش بها، فتم القبض على المدرس، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم ٤٨٠٤ لسنة ٢٠٢٠، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.