مصر | مصرع ربة منزل وطفلتها تحت عجلات القطار بغمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع ربة منزل وطفلتها تحت عجلات القطار بغمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت النيابة العامة بدفن جثة ربة منزل ونجلتها، حيث لقيتا مصرعهما أسفل عجلات أحد القطارات عند مزلقان غمرة.

وكما أمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة.

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وتعود البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بمصرع ربة منزل ونجلتها كما أصيبت نجلتها الأخرى صدمهما قطار أثناء عبورهما المزلقان بمنطقة غمرة.

وبالانتقال إلى المكان الفحص تبين أنه أثناء قيام سيدة وأبناءها بعبور مزلقان غمرة صدمهما قطار ما أدى إلى مصرع السيدة ونجلتها وأصيبت طفلتها ببتر في اليد اليمنى وقام الأهالي بنقلها على الفور إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.