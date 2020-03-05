مصر | مفاجآت جديدة في واقعة قتل محتجز داخل قسم الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة قتل محتجز داخل قسم الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة قتل محتجز داخل حجز قسم شرطة الجيزة.

وتبين من التحقيقات أن تشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه بسبب الخلاف على مكان نومهما "الفرشة"، مما نتج عن نشوب مشاجرة بينهما عاير خلالها المجني عليه للمتهم بسوء سلوك والدته وشقيقته، وقتله لنجل شقيقه، ما آثار غضب المتهم وتعدي على المجني عليه بـ"نصلة"، وأسقطه قتيلا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضرب المجني عليه بـ"النصلة"، في ساقه اليسري، وأحدث إصابته بقطع بالشريان، وأودي بحياته فى الحال.

وكانت الأداة المستخدمة في الجريمة "النصلة"، بحوزة المتهم حال عودته من النيابة العامة، معلقة بسلسلة يرتديها، حسبما أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة.

وأكد مصدر مسئول بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق، بأن المتهم بقتل نجل شقيقه بمنطقة الجيزة، والتخلص من جثته بإلقائها بجوار معهد الأورام بمنطقة السيدة زينب، يدعي "عنتر"، موضحًا أنه بعد تحويله إلى قسم شرطة الجيزة، وقعت مشاجرة بينه وبين محتجز بالقسم على ذمة قضية مخدرات، وشهرته "فوطة".

وأضاف المصدر ذاته إلى "الخليج 365"، إلى أن الخلاف وقع بين المتهم والمجني عليه لمعايرة الأخير له على قتله لنجل شقيقه، وسوء سلوك والدته وشقيقته، مشيرا إلى أن ذلك آثار حفيظة المتهم وسدد طعنه للمجني عليه، وأنهي حياته.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل طفل على يد عمه بسبب السرقة بالسيدة زينب.

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تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم السیدة زینب مفاده تلقيه إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بشارع قصر العیني ـ دائرة القسم بالعثور على جثة بشارع أحمد الطبرسي من شارع قصر العیني.

وعلى الفور انتقلت النقيب خالد جبر معاون المباحث وعثر على جثة لذكر "مجھول الھویة " لشخص في العقد الثاني من العمر یرتدي ملابسھ كاملة مسجاة على ظھرھا بمحل البلاغ، وبھا إصابات عبارة عن سحجات وكدمات متفرقة، بالجسم وعثر بحوزته على متعلقات شخصیة عبارة عن 2 أسورة معصم "حظاظة "، سلسلة فضیة، دبلة فضیة، مفتاح معدني) وتم نقلھا لمشرحة النیابة بزینھم.

وبمتابعة تقریر الصفة التشریحیة لجثة المتوفي تبین وجود كدمات شرطية مزدوجة مسحجة بأماكن متفرقة بالجسم، وأثار تكبیل بالقدمین والیدین ویرجح استخدام خرطوم أو عصا مرنة لإحداث الإصابات المنوه عنھا.

ومن خلال النشر عن أوصاف الجثة وفحص المترددین على مشرحة النیابة أمكن تحدید والدة المجني علی.

وتبین أنھا تدعى "م أ"، 34 سنة، ربة منزل وبسؤالھا أقرت بتعرفھا على الجثة وأقرت بأنھا لنجلھا "ن م"، 16 سنة، عامل ومقیم طرف عمھا "ع ع"، 40 سنة، فرارجي والسابق اتھامه في قضیتین "مخدرات، اغتصاب" أخرھما 24712 لسنة 2010م الجیزة جیزة "اغتصاب" لسابقة انفصالھا عن والده المقید الحریة على ذمة قضیة بلطجة، وزواجھا من آخر، ونفت علمھا بملابسات وفاته بتكثیف التحریات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقیق والد المجني علیه.

عقب تقنین الإجراءات تم استھدافه بمأموریة بالتنسیق مع قطاعي الأمن العام وأمن الجیزة أسفرت عن ضبطھ وبمواجھته أقر بأن نظرًا لتضرر قاطني المنطقة سكنھ من قیام المجني علیھ بارتكاب العدید من وقائع السرقات بذات المنطقة وأخرھا سرقة دراجة ھوائیة من أحد سكان المنطقة بأسلوب "المغافلة" فقام باحتجازه بالشقة سكنھ وتوثیقھ باستخدام "حبل" والتعدي علیھ بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستیك" محدثًا ما بھ من إصابات بدعوى تأدیبه.

وأثناء ذلك شعر المجني علیه بحالة إعیاء شدید فقام بالاستعانة بنجل شقیقه س د، 17 سنة، عامل ومقیم بذات العنوان واصطحباه بدراجة بخاریة "ملك والد المجني علیه" في محاولة لإسعافه بمستشفى قصر العیني إلا أنھما فوجئا بوفاتھ فقاما بالتخلص منه بمحل العثور، ولاذا بالفرار وتم بإرشاد المتھم ضبط الأخیر وبمواجھته بما جاء بأقوال عمه "المتھم الأول" أیدھا.

وأقر باقتصار دوره على مساعدة المتھم الأول في التخلص من جثة المجني علیه والاتفاق فیما بینھما على اختلاق روایة ھروبھ من مسكنھم وتم بإرشاد المتھم الأول بمسكنھ ضبط ملابس الداخلیة وحذاء خاصین بالمجني دراجة بخاریة ماركة بوكسر سوداء اللون "بدون لوحات معدنیة"، حبل، خرطوم بلاستیك، والمـسـتخدمـین في ارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.