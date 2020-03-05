شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل حملات إزالة التعديات وضبط الشارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والمحلية حملات الإزالات في المحافظات، الخميس، وتحرير محاضر للمخالفين.

في المنيا، قال المحافظ اللواء أسامة القاضي، إن مديرية الزراعة تمكنت على مدار شهر فبراير الماضي، من رفع وإزالة 937 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 31 فدانًا و6 قراريط و10 أسهم، من خلال عدد من الحملات المكبرة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة.

وأضاف المحافظ أن هذه الحملات مستمرة وبشكل دوري، للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية، وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض،إعلاءً للصالح العام وصونًا لحق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات، وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.

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من جانبه، أوضح المهندس عبدالعاطي صديق، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن إزالة 59 حالة بمركز سمالوط بمساحة فدان و21 قيراطًا و15 سهمًا، و109 حالات بمركز ملوي بمساحة 6 أفدنة و14 قيراطًا و9 أسهم، و202 حالة بمركز المنيا، بمساحة 4 أفدنة و8 قراريط و4 أسهم، و35 حالة بمركز أبوقرقاص بمساحة فدان و5 قراريط و13 سهمًا، وعدد 103 حالات بمركز ديرمواس بمساحة 3 أفدنة و16 قيراطًا و14 سهمًا، و216 حالة بمركز بني مزار بمساحة 7 أفدنة و8 قراريط و16 سهمًا، و6 حالات تعد بمركز العدوة على مساحة 4 قراريط و18 سهم، و181 حالة بمركز مغاغة بمساحة 4 أفدنة و20 قيراطًا و17 سهمًا، بالإضافة إلى 26 حالة إصلاح زراعى بمساحة فدان وقيراطين.

كما أزالت شرطة المرافق العامة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمنيا 278 مخالفة تعدي على المرافق العامة بمدن المحافظة، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف.

وشدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على إزالة المخالفات أولا بأول دون تراخي.

وفي الأقصر، نفذت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حملة مكبرة لرفع الإشغالات تحت إشراف اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر برئاسة اللواء أشرف منير، مساعد مدير الأمن، والعميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، وتم رفع الإشغالات بوسط مدينة الأقصر بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 150 محضرًا، تضمنت 31 محضرًا إشغالات، 39 محضرًا مضبوطات متنوعة، 7 محاضر بائع متجول، 2 محضر إدارة منشأت بدون تراخيص، 63 محضرًا إزالات إدارية، 8 محاضر نظافة عامة.