شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحها وزير العدل اليوم.. كل ما تريد معرفته عن محكمة الطفل النموذجية بالجيزة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخميس، محكمة الطفل النموذجية بالجيزة ومقرها بالحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من مساعدى وزير العدل، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وتتكون المحكمة من ٣ أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتب أمامي للاستعلامات، ومقر للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة إلى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.

وتتميز المحكمة بأنها قد روعي في تصميمها وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التى أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث تم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إلكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين علی المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

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كما تحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التى تمكن من سماع شهادتهم علی نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف علی المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم، مما يبعث الطمأنينة في الأطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة. وقد تم تزويد المحكمة أيضا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متها أو مجني عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

وجدير بالذكر أن وزير العدل قد أصدر القرارين 900، 1118 لسنة 2020 بنقل مقر محكمة ونيابة الطفل من موقعهما السابق بشارع السودان إلی محكمة الطفل النموذجية بالجيزة بالمقر الحالى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع هيئة صندوق أبنية المحاكم بالوزارة والنيابة العامة لضمان تواجد النيابة المختصة بالطفل فى ذات مقر المحكمة الجديدة، وذلك لضمان التيسير على الأطفال وعلى المترددين على المحكمة.

وعقب الافتتاح، توجه وزير العدل إلى محكمة الهرم الجزئية بمدينة السادس من أكتوبر، حیث تفقد قاعات الجلسات وغرف المداولة، وأيضا إدارات العمل المختلفة، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام العمل بالمحكمة، كما التقى بعض العاملين فيها واستمع لطلبات بعض المواطنين والمحامين المتواجدين بالمحكمة وكلف مساعديه بدراستها وعرضها على وجه السرعة.

كما شملت الزيارة أيضا مقر مكتب توثيق السادس من أكتوبر لمتابعة سير العمل، وأصدر تعليماته الفورية بدخول المكتب منظومة المكاتب المميكنة، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك، وتحسين حالة النظافة العامة للمكتب.

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة

وزارة العدل تفتتح محكمة الطفل النموذجية بالجيزة