شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية»: استمرار برامج «قوافل التوعية» في 6 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوافل التوعية الأسبوعية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية بداية الأسبوع الجاري عملها اليومي حيث انتشر أعضاء القوافل في محافظات مرسى مطروح وأسوان والفيوم والمنوفية، بالإضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، والمقطم بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف قوافل التوعية المباشرة للمواطنين.

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وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن برنامج عمل القوافل يستهدف التوعية الشاملة لجميع القضايا المهمة التي تمس أفراد المجتمع وتشكل جزءًا من حياتهم وأفكارهم، فالاختلاط المباشر بالمواطنين وتوعيتهم بشكل دوري يمثل حصنًا لهم من الوقوع في المخاطر الفكرية المختلفة والتي تمثل تحديًا أمام مسيرة التنمية والتقدم في مختلف المجالات.

أضاف «عياد» أن قوافل التوعية هذا الأسبوع يشارك فيها حوالي ٧٠ واعظا ينتشرون في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والنوادي ومراكز الشباب بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير.

أشار الأمين العام إلى أن البرنامج يستمر لمدة أسبوع، ويستهدف من خلاله أعضاء القوافل التركيز على جميع فئات المجتمع المصرى وخاصة الشباب والحوار معهم في أغلب القضايا التي تشغل بالهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم.