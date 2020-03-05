شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» يشهد حفل ختام الدورة الـ21 للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، الخميس، حفل ختام الدورة التدريبية الأساسية الحادية والعشرون للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالعربية، والتى نظمها المجلس من التاسع من فبراير الماضى وحتى الخامس من مارس الجارى، بالتعاون مع وزارة الخارجية.

شارك في الدورة 15 مدربًا من ثمان دول إفريقية هي (الجزائر، السودان، تشاد، سيراليون، غينيا كوناكري، جيبوتى، موريتانيا، نيجيريا).

حضر حفل الختام الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسفراء موريتانيا، وسيراليون، وغينيا كونكاري، والسفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون التدريب والوافدين.