شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: وزير الإعلام في الماضي كان يملك ويحكم.. والآن يضع سياسة فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن وزير الإعلام في الوقت الماضي كان يملك ويحكم لكن الآن لا يملك ولكنه يستطيع أن يضع سياسة إعلامية فقط، مؤكدًا أن الإعلام التقليدي بدأ في الخفوت منذ عام 1996 وفي مصر لم ندرك ذلك إلا مؤخرًا، والحدود الطبيعة للدول غير معترف بها الآن بسبب التطور والتكنولوجيا ونحتاج إلى التعامل مع الإعلام بآليات جديدة بعد تأخرنا في التطور.

وأضاف «هيكل» خلال جلسة «الصورة الإعلامية للمجتمعات العربية لدى الغرب»، أدارها الإعلامي شريف عامر، بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الأردن، أمجد العضايلة ضمن فاعليات اليوم الثاني للمنتدي الدولي للتواصل الحكومي بالشارقة، الخميس، إن «أصبحنا الآن ندخل في قضايا فرعية دون الدخول في أساس المشكلات، وبالتالي فقدنا الاتصال مع الجمهور، والفترة الماضية توغل فيها الإعلام المضاد وأصبح أداة حرب كما يحدث في دول كثيرة».

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وتابع: «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر على عمل الحكومات ولم تعد وسيلة اجتماعية فقط، حتى أمريكا لديها مشكلة من هذه الوسائل الآن، وبالرغم من ذلك لم يعد منع تلك الوسائل هو الحل، ولكن لابد من الوصول إلى كيفية لضبط الأداء فيها، ومعاملتها كوسيلة اعلامية حديثة مع تطوير القوانين الحاكمة للإعلام، بحيث يتم كتابة مصدر المعلومة في الخبر الذي يتم تداوله، فالصحفيون لديهم قانون حاكم لعملهم، ويجب ان يطبق مثلها على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأشار إلى أن «وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تؤثر على وجود الصحفي نفسه، ولابد أن يكون هناك دعمًا للصحفيين بشكل دولي بعد انتشار مواقع التواصل ونشر أخبار غير دقيقة، خاصة وان الصحفي يعد رمزا للعملية الديمقراطية بشكل عام، وانحسار دوره سيكون هناك اخلالا بصورة الديمقراطية بشكل عام».

واعتبر «هيكل» أن «هناك مشكلة في الصحف الورقية بمصر، والمؤسسات القومية فاتها «قطار التكنولوجيا»، وهو ما استدعي وضع آليات لدعم تلك المؤسسات للخروج من أزمتها، لأننا نحتاج إلى عودة الثقة بين الجمهور والدولة ووسائل الإعلام مع تغيير ثقافة المجتمع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة ايجابية وليست سلبية».

ونوه وزير الدولة للإعلام إلى أنه «سيتم إتاحة الفرصة لجميع المتحدثين الإعلاميين في مختلف الوزارات في مصر من أجل الإدلاء بالتصريحات الصحفية بشكل فوري للصحفيين دون انتظار إذن من المسؤولين، وحتى لا نترك الفرصة لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات والأكاذيب».