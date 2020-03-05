شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاب المصريين بمدرسة نجيب محفوظ في ميلانو يدرسون «أون لاين» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو بعمل منصات للتواصل مع الطلبة والطالبات عن بعد والتعليم اون لاين بعد قرار وزارة التربية والتعليم الإيطالية بغلق المدارس كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وجه محمود عثمان رئيس مجلس إدارة مدرسة نجيب محفوظ بميلانو، القائمين على المدرسة بوضع الحلول السريعه وخاصه مع استمرار غلق المدارس بإيطاليا للأسبوع الثالث على التوالي.

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وقام وليد فوزي مدير المدرسة بعمل اجتماع طارئ لأعضاء هيئة التدريس المصرية والإيطاليه معا بالمدرسة، وتم التوصل إلى حل سريع وعملي بعمل الدروس أون لاين مع الطلبة والطالبات حتى لا يضيع على الطالب الوقت، وتكون هناك طرقا أخرى للتواصل والمضي قدما في المناهج الدراسية، وقد لاقى هذا القرار ترحيبا واسعا من الطلبه المصريين وأولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها إيطاليا حاليا.

كانت مدرسة نجيب محفوظ بميلانو قد اتخاذت هذا القرار قبل المدارس الإيطالية في هذا الشأن والتي تفكر الآن في عملية التواصل أون لاين مع طلابها حتى لا يضيع العام الدراسي على الطلاب، وذلك بعد إصدار توجيهات من قبل وزيرة التعليم الإيطالية.

وذكر محمود عثمان، أن هذة هي المدرسه المصريه الوحيدة داخل دول الاتحاد الأوروبي ويعمل بها أكثر من خمسين معلما من المصريين والإيطاليين ولها دور كبير في ربط أبناء الجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين في إيطاليا بوطنهم الأم.