شكرا لقرائتكم خبر عن «المصيلحي» من مطروح: تسجيل أول 3 سلع كمؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح لأول مرة، حيث تم تسجيل أول 3 منتجات مصرية هي: التين، والعنب البراني، وزيت الزيتون.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر تدشين المؤشرات الجغرافية للسلع المصرية، أن أهمية التسجيل تؤدي لتعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية، بالإضافة الى الحفاظ عليها من التقليد والغش.

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وأكد المصيلحي، أن هناك ما يقرب من 50 مشروع يتم تنفيذه مع الجانب الإيطالي حاليا بقيمة 250 مليون يورو موجه الشكر لسفير إيطاليا فى مصر، لافتا إلى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية لتعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج.

بدوره قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن لدينا ما يقرب 500 الف علامة تجارية ونموذج صانعى منذ إنشاء المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية وحتى الآن، وأن الدكتور على المصيحلى وزير التموين دائما ما يوجه بضبط الأسواق وأن حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية للمنتجات والسلع المصرية يسيزيد القيمة التصديرية لها.

يذكر أن مؤتمر تدشين المؤشرات الجغرافية للسلع المصرية يأتي في ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 الف يورو.

حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة ودينا حامد معاون وزير التموين لشؤون العلامات التجارية و والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الاوربى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية.