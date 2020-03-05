شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يعزل رئيس حي غرب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عزل واستبعاد رئيس حي غرب، وإحالته للتحقيق الفوري، بعد أن كشفت جولة المحافظ المفاجئة على كورنيش النيل وبحي أطلس وميداني المحاريث والهندسة ونادي أسوان الرياضي عن العديد من أوجه القصور والسلبيات.

وكشف المحافظ عن وجود عربات الحنطور والأحصنة خارج الموقف المخصص لها بشارع جانبي خلف الكورنيش، بجانب سوء حالة النظافة العامة وخاصة خلف قاعات نادي أسوان الرياضي بمنطقة أطلس.

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كما قام «عطية» باستدعاء مسؤولي الوحدة المحلية وقائد شرطة المرافق حيث كلفهم بضبط ومصادرة 4 أحصنة و3 عربات حنطور، مع سحب كارت التحرك لأحد أصحاب عربات الحنطور أثناء محاولة إيقاف السائحين لإقناعهم بالركوب معه، وهو الذي رصده المحافظ خلال مروره الميداني حيث فوجئ صاحب الحنطور بتواجد محافظ أسوان أمامه.

وشدد أشرف عطية على مسؤولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق قائلاً :«أنا مش هشتغل لوحدي ولازم المتابعة الميدانية منكم» لفرض المنظومة الجديدة لعمل الحناطير وتحقيق السيطرة الكاملة لعدم السماح للمخالفين بالقيام بالتحرك بدون كارت أو استدعاء من فندق أو باخرة سياحية.

وحذر من أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات الصارمة مع المسؤولين في المحليات واستبعادهم في أي وقت مثلما حدث مع رئيس حي غرب لأنه لن يسمح بأي تهاون أو إهمال من المقصرين حتى يشعر الشارع الأسواني بالتحسن في مستوى النظافة العامة وإعادة الانضباط بالشكل المطلوب.