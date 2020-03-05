شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تطلق الملتقى الـ19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوفد شبابي مصري من أبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين في كندا، لربطهم بوطنهم الأم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات التي يغلب عليها الطابع الوطني، وما تعاصره مصر في الوقت الحالي من جهود ونجاحات وتحديات داخلية وخارجية، وكذلك ما تسعى له الدولة المصرية من تطور على مختلف الأصعدة، ما يخلق تحديا كبيرا يتطلب ربط هؤلاء الشباب بوطنهم والاستفادة من أفكارهم، كونهم خير سفراء لمصر في الخارج.

وتأتي زيارة وفد الجيلين الثاني والثالث من المصريين بكندا كنتيجة للزيارة الأخيرة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لكندا في شهر يوليو 2019، والتي وافقت خلالها وزيرة الهجرة على طلب الشباب المصري هناك، بإجراء زيارة لمصر خلال تلك الفترة، ضمن ملتقيات الجيلين الثاني والثالث التي تنظمها وزارة الهجرة لشبابنا بالخارج.

وأضافت «مكرم» أن هذا الملتقى هو رقم 19 من الملتقيات التي تنظمها الوزارة للشباب أبناء الجيل الثاني الثالث من المصريين بالخارج، خلال الأعوام الماضية حيث تم تنظيم 18 ملتقى لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج من دول أوروبية وكندا وأمريكا، معربة عن سعادتها لرغبة أبنائنا بالخارج في زيارة وطنهم الأم للتعرف أكثر على ما يحدث بها من تنمية على الأرض وإطلاعهم على حقيقة ما يجري في مصر، حيث إن شبابنا في الخارج هم خير سفراء لمصر في الخارج.

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وأعلنت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لشباب الجيلين الثاني والثالث لتلقي مشاركاتهم من خلالها، كما يتم نشر عليه لينك خاص لتسجيل من يرغب من شبابنا في الخارج من مختلف دول العالم المشاركة في الملتقيات المقبلة التي ستنظمها الوزارة، وسيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأوضحت أن الملتقى الـ19 لشباب المصريين بالخارج سيتضمن زيارات ميدانية إلى مستشفى القوات المسلحة لزيارة مصابي العمليات في سيناء، وأيضًا زيارة لمستشفى الناس الخيري، بالإضافة إلى زيارة لمحافظة الفيوم وجولة في المحميات الطبيعية وفقا للبروتوكول الثنائي بين وزارتي الهجرة والبيئة، من أجل تعريف هذه الأجيال الناشئة بما لدى بلدهم مصر من ثروات طبيعية هائلة.

وأضافت الوزيرة أن الملتقى يتضمن أيضًا زيارات للمتحف المصري ووكالة الغوري وبانوراما حرب 6 أكتوبر، فضلًا عن جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة لنقل صورة حية لما تم في مصر من إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

وتدعو وزارة الهجرة، الجاليات المصرية في الخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨و٣٥ عاما، وذلك من خلال بريدها الإلكتروني لاستقبال البيانات الشخصية لمن يرغب في مشاركة أبنائه في هذا البرنامج، متضمنة صور جوازات السفر للشباب، وصور إقامتهم بالخارج ومواعيد تواجدهم بمصر، للعمل على توفيق التواريخ الأنسب للغالبية.