شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: انطلاق دورة قادة المستقبل الـ 75 الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم وزارة التنمية المحلية الجزء الثاني من الدورة التدريبية السنوية ( قادة المستقبل )، وذلك اعتباراً من السبت 7 مارس الجاري ولمدة 3 أسابيع لعدد 75 من المتدربين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الجزء الأول من الدورة التي نفذها مركز التنمية المحلية بسقارة بداية من 25 يناير الماضي واستمرت لمدة 3 أسابيع، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين المتميزين في المحليات وتعزيز قدراتهم وإعداد صف ثاني مؤهل لتولي مناصب قيادية.

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ووجه الوزير، من خلال تصريحات صحفية الخميس، بضرورة زيادة الوقت المخصص لورش العمل وجلسات المحاكاة الخاصة بكافة الموضوعات المتعلقة بالمحليات والأزمات التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات حتى يستطيع المتدربون التعامل بكفاءة في حل أية مشكلات، كما وجه بزيادة جلسات تبادل الأفكار حول سبل تطوير عمل المتدربين ونشر المعرفة مع زملائهم في العمل وزيادة مساحات التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات وتأهيل مبادئ التعليم الذاتي وإدارة المعرفة.

وقال «شعراوي»، إن الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل ستركز أيضا على جميع القوانين المتعلقات بعمل المحليات وتنمية مهارات المشاركين في التخطيط الاستراتيجي ومهارات الاتصال والتفكير الإبداعي وإدارة الأزمات والتفاوض، مؤكداً اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين في هذه الدورة وتكريم الأوائل لها بالسفر إلى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية متقدمة لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات وخبرات عالمية في مجال الإدارة المحلية ولتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسؤولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من العاملين المتميزين على مستوى جميع المحافظات وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بعض المتميزين الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT، وذلك عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية ومعايير محددة، كما تم وضع قواعد عامة للترشيح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهي أن يكون المتدرب حاصلاً على مؤهل عالي ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأن يجتاز الاختبار الذي عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس 2019 للقبول بالدورة وألا يشغل موقعاً قيادياً في الوقت الحالي سواء رئيس حي أو مدينة.