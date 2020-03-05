شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يفتتحان ماراثون «الأكاديمية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخميس في الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «الأكاديمية خضراء»، وذلك بمشاركة الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية وعدد من القيادات والطلاب.

في بداية الحلقة النقاشية أعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالمشاركة في الحلقة النقاشية والماراثون والالتقاء بطلاب الاكاديمية وقياداتها، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له السبق في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي القيادة في كافة المجالات والقطاعات بالدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب والاستماع لأفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومة ليس من منطلق الوجاهة أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولكنها رؤية مخلصة وصادقة من الرئيس.

وأوضح شعراوي أن الرئيس السيسي اثبت منذ تولية المسئولية صدقه في الاهتمام بالشباب بعد تنظيمه مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات وكذا منتدي شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم.

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وأكد الوزير أن الشباب المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة في بعض المحافظات بصورة جيدة.

وقال شعراوي إنه منذ توليه مسؤولية الوزارة وهو يحرص على عقد لقاءات مستمرة مع الشباب والاستماع لمبادراتهم في كافة المجالات الخاصة بالتنمية المحلية، لافتاً إلى أنه وجد لدي الشباب حلول غير نمطية وافكار مبتكرة وتم تنفيذ بعضها فيما يخص بعض المشكلات بالمحافظات، مشيدا بمستوي التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية، وبالدعم الذي يقدمه الدكتور اسماعيل عبدالغفار في بعض الملفات التي تهتم بها الوزارة وخاصة مجال التدريب ومنظومة المخلفات الجديدة والتجميل.

ومن جانبه، رحب الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بوزيري التنمية المحلية والشباب، وأكد أن تلك الزيارة دعم لمبادرة الأكاديمية الخضراء.

وأكد عبدالغفار أن الشباب لديهم طاقة هائلة، مشددا على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار كما تؤكد القيادة السياسية دومًا، وهو ما يظهر في أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب التي تقام بصورة دورية.

وقال رئيس الاكاديمية العربية إن للشباب دور هام وحيوي في بناء المجتمع في ظل قدرتهم على التعامل مع الجديد والتكيف بسهولة معه وإيجاد أفكار إبداعية في كافة المجالات.

عقب ذلك شارك وزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الأكاديمية في افتتاح ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «الأكاديمية خضراء» بشعار "دوماً لا يوماً" بمقر الأكاديمية بالقرية الذكية.