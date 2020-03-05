شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«التظاهر واستعراض القوة» لـ5 إبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم من حركة 6 إبريل، في إعادة محاكمته في اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قصر النيل لجلسة 5 إبريل المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.