شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يزور قبر الإمام البخاري في سمرقند بأوزبكستان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووفد من علماء الأزهر، قبر الإمام البخاري، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري، بمدينة سمرقند، وذلك على هامش زيارة شيخ الأزهر لمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند بأوزبكستان.

Advertisements

وعبَّر شيخ الأزهر، خلال زيارته لمركز الإمام البخاري، عن شكره لدولة أوزبكستان؛ لحرصها على البحث عن الذات والهُوية، واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامي وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، لافتًا إلى أن أوزبكستان أنموذج يُحتذى به في احترام تراثها وأصولها.

كما زار «الطيب»، المعهد العالي للحديث النبوي وعلومه بسمرقند، معبرًا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخاري، والتقى بالطلاب الذين يدرسون في المعهد، وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدي أساتذة الأزهر.

جاءت هذه الزيارات خلال مشاركة شيخ الأزهر في المؤتمر العلمي «الإمام أبومنصور الماتريديِّ والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي عُقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزبكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.

شيخ الأزهر يزور مركز الإمام البخاري بسمرقند