شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي وسفراء العالم يفتتحون هرم زوسر بسقارة بعد ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وفور وصول رئيس الوزراء إلى الموقع، قام بمصافحة عدد من السياح، مرحبًا بهم في مصر، وفي الموقع الأثري الهام، كما التقط صوراً تذكارية معهم، وأكد وزير السياحة والآثار للسياح انهم محظوظون، فزيارتهم للموقع تأتي في يوم خاص جداً، وهو اعادة افتتاح الهرم بعد ١٤ عاما من التطوير، وفي أجواء الافتتاح الرسمي له، وهتفت إحدى السائحات قائلة: سعيدة بالوجود هنا، شكرا لمصر.

وقام رئيس الوزراء والوفد المرافق له بجولة تفقد خلالها كافة أنحاء الموقع للتعرف على جوانب التطوير، وأكد وزير السياحة والآثار، خلال الجولة أن مشروع ترميم «هرم زوسر المدرج» بمنطقة آثار سقارة، هو أحد أهم مشروعات الترميم التي نفذتها الوزارة، باعتباره أقدم بناء حجري في العالم، ومعلماً أثرياً مهماً بجبانة سقارة غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر، وبناه أمنحوتب خلال القرن الـ27 ق.م، ليدفن بداخله الملك زوسر، لافتًا إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على المواقع الأثرية، وتطويرها، والنهوض بخدمات الزائرين بها.

وعقب افتتاحه أعمال تطوير هرم زوسر، عبر رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، عن سعادته بافتتاح أعمال ترميمه هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، الذي يعد أقدم بناء إنشائى من الحجر في تاريخ البشرية، مضيفاً أن هذا الهرم يعد واحداً من آثار وكنوز الدولة المصرية، مؤكدًا على أن هناك تركيزًا شديدًا من جانب الدولة خلال الفترة الاخيرة على ترميم وإعادة احياء تلك الاثار، سعياً للحفاظ عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك حجمًا هائلاً من المشروعات الكبيرة، التي تقوم الدولة بتنفيذها في مجال ترميم وصيانة واستغلال الآثار المصرية تتعلق بمختلف العصور والحضارات، منوهاً إلى أنه تم افتتاح عدد كبير من مشروعات الاثار التي ترجع إلى العصور والحضارات المختلفة، ومنها ما يتعلق بالحضارة المصرية القديمة، والحضارات القبطية، واليهودية والاسلامية، هذا بالاضافة إلى مايتعلق بالعصر الحديث، مشيراً إلى أن الدولة انفقت واستثمرت مئات الملايين من الجنيهات من مواردها الخاصة أو بدعم من بعض المؤسسات والجهات المناحة والصديقة، على مشروعات خاصة بإحياء تراثنا الحضارى الكبير الذي يعود إلى الاف السنين.

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وأكد مدبولى أن ما يتم في مجال التراث والثقافة والحفاظ على الاثار هو مشروع قومى يعادل في قيمته المشروعات الكبيرة التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها سواء في العاصمة الادارية، أو العلمين، هذا إلى جانب مختلف المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها، وكذا مشروعات الطرق القومية، مضيفًا أننا كدولة ننظر إلى حضارتنا القديمة وكيفية إعادة هذا التراث العريق إلى سابق عهده كما ننظر إلى بناء المستقبل.

كما أكد على أن الدولة تحرص على الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التي تتعلق بمجال الاثار والتراث، مشيرًا إلى قيام وزير الآثار مؤخرًا بافتتاح اعمال تطوير المعبد اليهودي بالإسكندرية، هذا بالاضافة إلى مجموعة أخرى من المشروعات التي تتعلق بالاثار القبطية والاسلامية، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشروعات الحضارة المصرية القديمة التي هي دائما نصب أعيننا، مضيفاً أن الاعمال الخاصة بمتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط قد قاربت على الانتهاء، وأيضًا المتحف المصري الكبير الذي سيكون من أعظم المتاحف على مستوى العالم، مؤكدًا على الاهتمام والدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المستمرة لكافة الاعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، الذي سيكون عنواناً لمصر الجديدة التي لا تنسي ابداً تاريخها وتراثها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال ترميم هرم زوسر بدأت في عام 2006، أي منذ 14 عامًا، وتكلفت الدولة أكثر من 104 ملايين جنيه، وقد توقف العمل خلال الفترة من 2011 إلى 2013، ثم عدنا بقوة لاستكمال اعمال ترميم وتطوير هرم زوسر هذا الأثر العظيم، وأنه قد تم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع طبقًا للمعايير والملاحظات التي أقرتها منظمة اليونسكو، حتى يتم وضع هذا المشروع على قائمة الآثار المصرية مرة أخرى، التي نحافظ عليها على أعلى مستوى ونحرص على إتاحتها للبشرية، لترى كيف كان عظمة المصريين في العصور الماضية.

وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بالدخول إلى ممر الهرم، الذي يفضي إلى الحجرة الجنائزية، والتابوت الجرانيتي، وفى هذه الاثناء استمع إلى شرح من الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حول تاريخ هرم زوسر، وطبيعة تكوينه وبنائه.

من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن عملية تطوير المنطقة تمت طبقاً لخطة عمل متكاملة بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف الحفاظ على المنطقة الأثرية، وتوفير سبل الراحة والخدمات للزائرين، لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت أيضًا وضع لوحات إرشادية لتحديد مسار الزيارة للزائرين داخل المنطقة، ولوحات شارحة لتاريخ المنطقة والآثار الموجودة بها، وتوحيد زي العاملين بالموقع، مؤكداً على أن جميع الخدمات يستطيع الزائر أن يلاحظها بمجرد وصوله إلى المنطقة الأثرية.

كما قدم الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحاً مفصلاً على أرض الموقع، تناول خلاله أعمال مشروع ترميم منطقة سقارة الأثرية، حيث أوضح أن الأعمال التي تم تنفيذها قد تضمنت أعمال الترميم الخارجي والداخلي لهرم زوسر، بما يشمل الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مباني وسلالم المدخل الجنوبي والمدخل الشرقي من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميم الدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وتمهيد مسارات الزيارة للموقع، من بداية بوابات المنطقة الأثرية وحتى الأسوار الخارجية لمدخل الهرم، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة الأثرية لتسهيل وصول الزائرين لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن وضع نظام حديث للإضاءة، وترميم التابوت الحجري والحجرة الجنائزية والتابوت الجرانيتي، وأعمال الترميم الدقيق للحوائط، ولفت الوزير إلى أن مشروع الترميم بدأ عام ٢٠٠٦ وتوقف عام ٢٠١١، ثم عاد العمل به في نهاية عام ٢٠١٣.

وفي ختام الجولة، دعا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الحضور من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، لالتقاط صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع خلفية هرم زوسر المدرج العريق.