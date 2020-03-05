شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ مطروح يفتتحان مركز خدمة تكنولوجى بمنطقة القصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مركز خدمة التموين التكنولوجي بمنطقة القصر بمدينة مرسي مطروح، على مساحة ٨٠م٢، وذلك بحضور كلا من النواب أحمد رسلان ورزق جالى ومهدى العمدة، والمهندس السيد ابو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح وعمد ومشايخ منطقة القصر.

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وأشاد وزير التموين خلال تفقده للمركز الجديد بالمظهر الحضارى وبمستوى العاملين والتعرف على منظومة العمل واستيعابهم الإجراءات واهمية التيسير على المواطنين، كما وجه ببحث استكمال تطوير جميع المراكز التموينية بمطروح وعددها ١٤ مركز تم تطوير ١٢ مركزا منها، وبحث تخصيص موقع إقامة مركز مطور بسيوة وقرية جلال بالضبعة.

وأوضح مدير عام مديرية التموين بمطروح أن مراكز خدمة التموين على مستوى المحافظة تأتي وفق برتوكول التعاون بين وزارة التموين والانتاج الحربى لإنشاء مراكز تكنولوجية متطورة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم في الخدمات التموينية.

من جانبه، قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين، على جهود الوزارة وتعاونها مع المحافظة في خدمة المواطنين في العديد من الخدمات التموينية والتيسير عليهم.