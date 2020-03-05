شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 87 محلاً بأنشطة مختلفة للبيع بمدينة السادات (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم بيع 87 محلاً بأنشطة مختلفة بمساحات تتراوح بين (20م2 و279م2)، بمجمع سوق الجملة بمنطقة التحدي على طريق المطار الجديد بالمدينة، وذلك في مزاد علني.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم إتاحة المحال التي سيتم بيعها بأنشطة مختلفة (مخازن – باكيات – ورش – ثلاجة خضروات وفاكهة – محال تجارية)، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدينة.