وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم ندوة عن الإسعافات الأولية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، ندوة وورشة عمل بعنوان «الإسعافات الأولية» أقامتها بكلية التربية للطفولة المبكرة، برعاية الدكتور مصطفى عبدالرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن سند مدير وحدة العنف ضد المرأة وعميد كلية الحقوق، والدكتور عيد عبدالواحد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة.

وتأتي الندوة ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الوحدة بكليات الجامعة الـ20، وذلك بالتعاون مع المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وخارجها من المعنيين بالنهوض بقضايا المرأة، بهدف توعية مختلف شرائح الطلاب وتنميتها فكرياً وثقافياً.

حضر فعاليات الورشة، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، وحاضرها الدكتور جمال عاطف أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة ومنسق عام الوحدة، والدكتورة لبنى محمد جمال مدير معهد التمريض، والدكتورة وفاء راشد رواي الأستاذ بالكلية التربية للطفولة المبكرة ومنسقة الوحدة بالكلية.

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استهل د.جمال عاطف محاضرته بالتعريف بالوحدة والخدمات التي تقدمها داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الإسعافات الأولية طيف من أطياف الإهمال الطبي والعنف الاجتماعي الذي لا يقتصر على المرأة فقط، وتنص عليها مواثيق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، مستعرضًا أنواع العنف الذي يمارس ضد المرأة وعلاقته بمحاور الورشة، وأهداف الوحدة.

ومن جانبها، أوضحت د. لبنى محمد جمال أن الإسعافات الأولية هي إجراء للرعاية والعناية بالحالات المصابة، ولا يقتصر تنفيذها على فئة معينة من فئات المجتمع، مؤكدةً أن الورشة تهدف إلى التوعوية وإكساب المشاركين المهارات والأساليب الحديثة في السلامة العامة والقواعد العامة للإسعافات الأولية، وتوعية طلاب الجامعة عن كيفية مساعدة المصابين في حدود الإمكانيات المتاحة والإبقاء على حياتهم، مما يستوجب التعامل بشكل صحيح مع الحالة المصابة حتى لا تحدث أي مضاعفات قبل تحويلها إلى المستشفي المتخصص.

وتضمنت الندوة ورشة عمل وشرح تفصيلي عن الإسعافات الأولية في حالات النزيف والاختناق، بالإضافة إلى كيفية إسعاف المصاب بفقدان الوعي والكسور بأنواعها، وقد تم تطبيق تمثيلي لبعض الإسعافات الأولية بمشاركة بعض الطلاب، وتم الرد على أسئلة واستفسارات الطلاب.

والجدير بالذكر أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة نظمت سلسلة من الندوات التوعوية عن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي بالعام الماضي بجميع كليات الجامعة وخارج أسوارها، على أن تستكمل خدماتها بعقد ندوات جديدة عن ظاهرة الانتحار ومسبباته وكيفية محاصرته، وكذلك ندوات توعوية عن الوقاية من فيروس كورونا.

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية

وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا تنظم لقاء عن الاسعافات الاولية