شكرا لقرائتكم خبر عن منفذ أحكام الإعدام السابق: «كنت أتمنى أنفذ الحكم في هشام عشماوي بنفسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق حسين الفقي، منفذ أحكام الإعدام السابق الملقب بعشماوي، على تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي و36 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أنصار بيت المقدس»، والذي تم تنفيذه أمس الأربعاء.

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قال «الفقي» خلال استضافته في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، إن الإرهابي هشام عشماوي «يستحق الإعدام ألف مرة»، عقابًا له على خيانة الوطن.

وأضاف: «الأرض دي اللي شالتنا وربتنا وطلعتنا ربنا حافظها للنهاية مهما عملنا»، وتابع «كنت اتمنى أشنقه 70 مرة لأني عارف اللي عمله كله».

وأوضح منفذ أحكام الإعدام السابق أن هشام عشماوي يمارس تلك الأعمال الإرهابية منذ عام 2017 دون رحمة أو شفقة لذلك كنت أتمنى أن أكون في الخدمة حتى أتمكن من تنفيذ الحكم بنفسي.