شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: مستمرون في تطوير حدائق القناطر واستغلال المساحات الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالاستمرار في أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بالتشغيل الذاتى ورفع مستوى الخدمة بها لزيادة إيرادات الدولة واستغلال المساحة الفضاء بحديقة النخيل

وقال «عبدالعاطي» خلال افتتاح المعرض السنوي لزهور الربيع بالحديقة النموذجية بالقناطر الخيرية، الخميس، إن المعرض يأتى في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والعودة إلى الطبيعة الخلابة والحفاظ على الأصناف المصرية الأصيلة من الورود والزهور والتي تعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 50 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وفي مقدمتها زهرة السناريا وغيرها من الزهور والورود الطبيعية التي تزخر بها الحدائق المصرية مثل البيجونيا والبرميولا والفريزيا والأكسالزا.

ويعد معرض زهور الربيع بمثابة لوحة فنيه وجمالية تحتوي على أكثر من 24 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة.

Advertisements

ويستمر المعرض حتى احتفالات اعياد الربيع تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، والعديد الشركات المتخصصة في الزهور والنباتات الطبية والعطرية.

يتضمن برنامج المعرض ندوات علمية في مجال الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب ومعلومات قيمة عن النباتات الطبية والعطرية من خلال نخبة متخصصة من أساتذة معهد بحوث البساتين وأصحاب الخبرات العالمية في تلك المجالات ويضم المعرض العديد من نباتات التنسيق الداخلي بالصوبة الزجاجية وصوب الأمهات والتي تزيد على 200 نوع والمعرض الدائم للصبارات بأنواعها المختلفة والتي تزيد على 200 نوع

يذكر أن وزارة الري انتهت من عملية تطوير حديقة «عفلة» التي تربط قناطر دمياط القديمة والجديدة المقامة على مساحة 13 فدان حيث تم تنفيذ ممشي أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف جنيه بها على غرار ما ينفذ في محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة.

وتفقد الوزير خلال زيارته للقناطر الخيرية أعمال التطوير الجارية بالتشغيل الذاتى لحديقة أبوقردان والمرحلة الثانية من تطوير حديقة «عفلة» للاطمئنان على استعدادات الوزارة لاستقبال الزائرين أثناء عيد الربيع «شم النسيم».