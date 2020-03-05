شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فتح باب التسجيل أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تساعدهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات التي أقرها القانون رقم 10 لسنه 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن الدولة لن تتوانى في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم كافه أوجه الدعم الكامل لهم، والخدمات المختلفة بطرق بسيطة وميسرة باعتبارهم قوة فاعله تساهم في تقدم المجتمع.

ومن جانبه قال محمد كمال الحجاجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة من خلال الرابط

http://study.edaegypt.org/rdis/ عن طريق 19 مكتب تأهيل بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن الإعاقات الشديدة تتمثل في «الشلل الدماغي، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، ضمور العضلات، تيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف، فقد البصر التام، فقد السمع التام، متلازمة داون، صغر أو كبر حجم الرأس، طيف التوحد، ذوي القزامة، الجذام».

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وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن تلك البطاقات الذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق على الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له، والمتمثلة في الرعاية الصحية والتأهيلية، والتعليم والعمل، والإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة، والخصومات على وسائل النقل والمواصلات، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

وأشار إلى أنه يتم استكمال إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة بمكاتب التأهيل الاجتماعي، من خلال الدخول على موقع الوزارة وملأ النموذج الموجود على الموقع، والذي يحتوي على أسئلة أساسية عن الأسم والرقم القومي نوع الإعاقة والعنوان الحالي، والسن وقت التقديم لاستخراج الطلب، والحالة الاجتماعية، ورقم التليفون.

وأضاف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أنه بعد ملأ هذا النموذج يظهر لصاحب البيانات عنوان مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، وكذلك تاريخ الكشف، كما أنه من خلال نفس النموذج يستطيع طالب بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف، ومكان مركز التأهيل التابع له، والتحاليل المطلوبة قبل الذهاب إلى مركز التأهيل، لافتا إلى أنه يتعين على طالبي الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة اصطحاب التقارير الطبية الدالة على إعاقتهم، بشرط أن تكون مختومة وموثقة من إحدى المستشفيات الحكومية.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت فتح باب التسجيل للمرحلة الأولى بدايه من الشهر الجاري، لإنقاذ تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الامتيازات التي ينظمها القانون، مؤكدة أن هذه المرحلة سيستفيد منها أكثر من 2 مليون مواطن من الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم فتح الباب أمام باقي الإعاقات خلال الفترة القادمة.