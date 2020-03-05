شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبدأ إجراءات جديدة لمحاصرة «سوسة النخيل» بالجيزة والوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات والجهة المنفذة لحملة مكافحة سوسة النخيل الحمراء في مناطق زراعة النخيل الاقتصادية ( الواحات البحرية بمحافظة الجيزة – واحة الداخلة بالوادى الجديد )، إنه تم تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية للمزارعين والمهندسين الزراعين في واحة الداخلة الأسبوع الماضى في قرية المعصرة وقرية الجديدة.

وأضاف «عبدالمجيد»ـفي تصريحات صحفية، الخميس، أنه تدريب المزارعين والمهندسين الزراعيين على مكافحة سوسة النخيل الحمراء بطريقة صحيحة وكذلك العمليات البستانية، كما أنه سيتم عمل العديد من الدورات التدريبية في الفترة القادمة مع بداية نشاط الحشرة في شهر مارس الجاري.

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ومن جانبه، قال الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل إنه تم توزيع عدد من البوسترات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل الحمراء على العديد من المناطق ومتابعة أعمال المكافحة بالحقلين الإرشادين في الداخلة من فحص وعلاج النخيل المصاب.

وأضاف «كمال» أنه تم إضافة حقل إرشادى ثالث يتم تنفيذ عمليات المكافحة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء به، مشيرًا إلى أن التدريب يتم بالتعاون بين معهد بحوث وقاية النباتات الحهة المنفذة لحملة والمعمل المركزى للنخيل ومديرية الزراعة بالوادى الجديد.

وأوضح رئيس الحملة القومية أنه سيتم تنفيذ دورتين لتدريب النخالين خلال شهر أبريل، ويتم الاعداد لهم حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم حصر الآفات التي تصيب النخيل بواسطة فريق بحثى من قسم بحوث الناخرات ومنتجاتها بالمعهد في مناطق عمل الحملة من خلال الفحص البصرى واستخدام المصائد الضوئية.

وناشدت الحملة مزارعي الوادى الجديد عدم نقل الفسائل بين المناطق إلا بعد الرجوع إلى مديرية الزراعة والحصول على تصريح بخلوها من سوسة النخيل الحمراء حتى يمكن المحافظة على الأماكن الخالية من الاصابة وفحص وإجراء عمليات الوقائية لحشرة «حتى لو كانت المزرعة خالية من الإصابة طالما أنها قريبة من منطقة مصابة حتى يمكن اكتشاف الإصابة مبكرًا والتعامل معها»، كما تهيب الحملة بالمزارعين «التخلص من بقايا محصول العام الماضى قبل خروج الأغاريض لأن معظم الثمار المصابة تؤدى إلى زيادة الإصابة العام الحالى بآفات الثمار».