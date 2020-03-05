شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات بالمدن الجديدة.. و«الجزار»: القانون سيطبق على الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ جهاز تنمية حدائق أكتوبر، الخميس، حملة استهدفت منطقتي الفردوس وابنى بيتك، أسفرت عن إزالة أكثر من ٤٠ مخالفة، تنوعت بين تعدٍ على الطريق العام، ولوحات إعلانات مخالفة، ورفع عدادات لوحدات مخالفة، وبروز غير مقنن وتندات مخالفة أمام المحال و«الكافيتريات».

وفي مدينة العاشر من رمضان، شَن جهاز المدينة حملة لإزالة التعديات والمخالفات بمشروع «ابنى بيتك»، بالأحياء الـ10 و12 و14 بالمدينة، أسفرت عن إزالة عِدة بناءات عشوائية ومخالفات بالمشروع.

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وفي مدينة دمياط الجديدة، نفذ جهاز المدينة، حملة أسفرت عن إزالة عدة إشغالات ومخالفات، تمثلت في رفع الإشغالات أمام المحال وإزالة «التندات» والإعلانات المخالفة والباعة الجائلين، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب «الكافيهات» والمحال التجارية على المسطحات الخضراء بالمدينة.

وفي مدينة ٦ أكتوبر، نفذ جهاز المدينة حملة شملت مناطق مول الإسراء بلازا ومول بلو ستار وسلومار، حيث أسفرت عن رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة والمسطحات الخضراء أمام «الكافتيريات» والمحال التجارية، والتندات المخالفة غير المرخصة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة، أو أي مظاهر عشوائية.

وشدد «الجزار» في تصريحات صحفية، الخميس، على أنه «لا تهاون في ملف إزالة التعديات والمخالفات، وعلى كل مخالف أن يزيل مخالفته، ويصحح وضعه»، مضيفا: «القانون سيطبق بجانب لوائح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسنتعامل بحسم مع الجميع».