شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح واضطراب ملاحة وميل للدفء.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الجمعة طقسا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئا على شمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على كافة الأنحاء.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق تكون رعدية أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومتوسطة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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كما يتوقع الخبراء رياحا نشطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ومثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «15- 21»، الإسكندرية «11- 20»، قنا «14- 24»، الأقصر «11- 26»، أسوان «14- 27».