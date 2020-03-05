شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تعلن اعتماد 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمع صناعي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة في الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية، حيث تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر، مؤكدة أن هذا القطاع لا نستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومي لأن المشروعات الصغيرة تنمو بمشروعات كبري في الدولة.

كما أوضحت هالة السعيد، الجهود المبذولة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال 18/2019، حيث أشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب في مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 18/2019 قروضًا بلغت 671 مليون جنية لنحو 2571 مشروعًا صغيرًا، وفرت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، كما قدم قروضًا لنحو 44.8 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة 607 مليون جنيه وأتاح نحو 64 ألف فرصة عمل.

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تابعت وزيرة التخطيط أن إجمالي فرص العمل المولدة في المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات تصدرت فيها أقليم القاهرة والقناة وسيناء المراتب الأولى، كما استأثرت محافظات الصعيد بالجزء الأكبر من فرص العمل المولدة في المشروعات متناهية الصغر بنسبة 58% من الإجمالي، تأكيدًأ لحرص الحكومة على توجيه مزيد من الاهتمام لمحافظات الجنوب.

وأشارت «السعيد» إلى أنه في ضوء إنجازات العام الأول من برنامج الحكومة 2018-2022، قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلًا بحوالي 23.2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية، وفرت أكثر من مليون فرصة عمل.

واستعرضت د. هالة السعيد، الدور الذي يقدمه مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والذي يقوم بدعم بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم مــن تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.

تابعت «السعيد»، أن المشروع يحتضــن الشباب ممن يطمح إلى تأسـيس مشـروعه الخاص عن طريق توفير العديد من سبل الدعم منها تقديم العديد مــن المنح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال، مشيرة إلى منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة، ومنحة دراسة مهارات ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد تخرجت الدفعة الأولي للبرنامج، بالإضافة إلى منحة دراسة ريادة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة، والذي سيتم تخريج الدفعة الأولى لها قريبًا، وكذلك منحة دراسة المبادئ الأساسية لريادة الأعمال بالتعاون مع مركز إعداد القادة.

أضافت وزيرة التخطيط أن مشروع رواد 2030 يقوم كذلك بالعمل على نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق حملات مكثفة تغطي جميع المحافظات على مستوى المدارس والجامعات، حيث تم تدريب 50 مدرب و1328 معلم من 285 مدرسة، وتدريب 65 موجه عموم و162 مدير مدرسة على ريادة الأعمال، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 300 ألف طالب، منهم 6200 طالب وطالبة بـ 9 جامعات مصرية، مشيرة إلى مشاركة طلاب حملة ابدأ مستقبلك في عدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية ومنها المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم، موضحة أنه تم إنشاء ٩ حاضنات أعمال منهم حاضنات متميزة في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة، بالإضافة إلى حاضنة مصرية إفريقية، واحتضان عدد 19 مشروع في حاضنة السياحة (مشرق).