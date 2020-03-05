شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: موقفنا ثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، الخميس، الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطوُر الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدماً بمختلف أُطر التعاون خلال الفترة المُقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

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وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهديّن الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الوزير شكري عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.

وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي