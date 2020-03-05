شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: مبادرة «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية عاجلة بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفاً و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفاً و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفاً و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفاً و576 جراحة رمد، و18 ألفاً و516 جراحة مخ وأعصاب، و19 ألفاً و399 جراحة عظام، و24 ألفاً و445 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 2914 زراعة قوقعة، و232 زراعة كلى، و363 زراعة كبد، كما تم إجراء 187 عملية قسطرة طرفية، و69 عملية قسطرة مخية، ضمن التخصصات الجديدة التي تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية مؤخراً.

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وأشار مجاهد إلى أنه تم تحويل 17377 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأي تدخلات جراحية، مؤكداً أنه تتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم، موضحاً أن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 39% تليها جراحات الرمد بنسبة 35%.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة «قوائم الانتظار»، إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 252255 عملية جراحية بنسبة 61% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 102668 بنسبة 25%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

وأشار عاطف إلى أنه في إطار تطوير آليات العمل داخل المشروع القومي لـ«قوائم الانتظار»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشروع بكافة جوانبه، تم تشكيل لجان عليا لمعظم التخصصات التي تشملها المبادرة، بهدف الحوكمة لضبط اقتصاديات التشغيل ومتابعة كافة أعمال المبادرة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، موضحاً أنه من ضمن هذه اللجان، لجان القساطر القلبية، وزراعة القوقعة، والمفاصل، والرمد، والقلب المفتوح.

كما أضاف عاطف أنه تم تشكيل فريق عمل بالغرفة لتحليل ومتابعة كافة البيانات بالغرفة، إضافة إلى وضع نظام مميكن لتسجيل بيانات المرضى، وتحليل نتائج الجراحات والمردود الصحي للمريض للإجراء الذي تم عمله.