شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن «كورونا»: «مش عايز أسمع حاجة ولا أتكلم عنه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر رجل الأعمال، نجيب ساويرس، التوقف عن متابعة الأخبار التي تتحدث عن فيروس «كورونا».

وقال عبر حسابه على موقع التدوين تويتر: «انا أخذت قرار مش عايز أسمع أي حاجة ولا أتكلم تانى على الكورونا فيروس ده ... مش معقول يعنى هنوقف الحياة علشان خايفين من فيروس».

انا أخذت قرار مش عايز أسمع أي حاجة ولا أتكلم تانى على الكورونا فيروس ده ... مش معقول يعنى هنوقف الحياة علشان خايفين من فيروس