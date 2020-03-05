شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن «كورونا»: «مش عايز أسمع حاجة ولا أتكلم عنه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر رجل الأعمال، نجيب ساويرس، التوقف عن متابعة الأخبار التي تتحدث عن فيروس «كورونا».
وقال عبر حسابه على موقع التدوين تويتر: «انا أخذت قرار مش عايز أسمع أي حاجة ولا أتكلم تانى على الكورونا فيروس ده ... مش معقول يعنى هنوقف الحياة علشان خايفين من فيروس».
انا أخذت قرار مش عايز أسمع أي حاجة ولا أتكلم تانى على الكورونا فيروس ده ... مش معقول يعنى هنوقف الحياة علشان خايفين من فيروس
كانت هذه تفاصيل خبر ساويرس عن «كورونا»: «مش عايز أسمع حاجة ولا أتكلم عنه» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.