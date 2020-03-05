شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» وبعثة «الأهلي» على مأدبة عشاء في منزل سفير مصر بجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بريتوريا، مساء الأربعاء، مأدبة عشاء في منزل السفير شريف عيسى، السفير المصري بجنوب إفريقيا.

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رافق «الخطيب» على مأدبة العشاء طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة، كما حضرت السفيرةً د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، وحرم السفير المصري بجنوب إفريقيا.

كان السفير المصري بجنوب إفريقيا قد حرص على استقبال بعثة الأهلي فور وصولها، الإثنين الماضي، لمواجهة فريق صن داونز، في الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الأسبوع الماضي.