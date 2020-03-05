شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات: نقابة المهندسين تحقق فائضا للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد أحمد سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه قام بمراجعة بنود قائمة المركز المالي لصندوق معاشات النقابة العامة للمهندسين، في 31/12/2019، وقد بلغ مجموع كل من اصول وخصوم الصندوق الظاهر بقائمة المركز المالي في التاريخ المذكور مبلغ نحو 2.287 مليار جنيه، كما بلغ الفائض المحقق عام 2019 والمتمثل في زيادة الايرادات عن المصروفات بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بذلك تحقق النقابة فائض للعام الثانى على التوالى.

وأضاف سليمان، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، لعام 2020، المنعقدة الآن، أن أهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية المراجعة، قيام الصندوق بتحقيق فائض عن عام 2019، بمبلغ نحو 364.650 مليون جنيه، وهذا يتمثل في زيادة إيراداته عن مصروفاته، حيث بلغت جملة ايرادات الصندوق عن العام المذكورمبلغ 1.724 مليار جنيه، وبلغت جملة مصروفاته نحو 1.359 مليار جنيه .

وأكد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن زيادة إيرادات الصندوق جاءت من خلال الدمغات الهندسية، الوحدات المباعة بمشروعات الاسكان، بجانب التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى بعض بنود الايرادات الأخرى، في الوقت الذي انخفضت فيه بنود المصروفات عن كل من عمولة الدمغات الهندسية، المصروفات العمومية والادارية وبعض بنود المصروفات الأخرى.

Advertisements

وأوضح أنه تم زيادة قيمة المعاش الشهري لكل من الأعضاء والورثة من 700 جنية إلى 800 جنية بناءا على موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة المنعقدة في مارس 2019، وذلك اعتباراً من 1/7/2019 الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة المعاشات عن عام 2019 مقارنة بعام 2018، بمبلغ 162 مليون جنيه، وذلك بفضل السياسة الرشيدة التي تنتهجها النقابة .

وأوصى الجهاز ببذل مزيد من الجهد لتنمية موادر الصندوق وترشيد نفقاته، بما يساهم في تدعيم المركز المالي وتقديم خدمات أفضل للأعضاء والورثة والإفادة.