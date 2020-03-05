شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يتعامد على الكعبة المشرفة غدا فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مكة المكرمة مساء غد الجمعة 11 رجب 1441 الموافق 6 مارس 2020، تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة عند الساعة ( 6:55 مساء بتوقيت جرينتش) فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة وهو التعامد الأول هذا العام.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه في لحظة التعامد سيكون القمر أمام مجموعة نجوم السرطان على إرتفاع (89.52.24 درجة) في قبة السماء وسيكون قرصة مضاء بنسبة (87.7 %) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر .

ويمكن الاستفادة من ظاهرة التعامد في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة في عدة مناطق حول العالم كما فعل القدماء .

فموقع القمر للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر في وقت التعامد في آسيا وإفريقيا و أوروبا يشير الى مكة بشكل يضاهي دقة التطبيقات الهواتف الذكية الحديثة .

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يذكر أنه تم رصد مساء الاثنين الماضى 2 مارس 2020 بسماء مصر والوطن العربى قمر التربيع الأول حيث أشرق عند الظهر ووصل أعلى نقطة فى السماء مع غروب الشمس حيث سيكون فوق رأس الراصد مباشرة ويغرب بعد منتصف الليل.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.