شكرا لقرائتكم خبر عن حى باب الشعرية: تحويل محال الدواجن الحية لبيعها مجمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حى باب الشعرية، برئاسة اللواء ماهر هاشم، عدد من الندوات والحملات الصحية، للتوعية بفيروس كورونا وكيفية المواجهة والوقاية الصحية.

وفى سياق أخر أكد اللواء ماهر هاشم رئيس حى باب الشعرية، أنه تم تفعيل مكتب فني لدعم التحول الرقمى وتطوير استخدام المركز التكنولوجي لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة وكذا للمخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولي وخطوط التنظيم؛كما قام الحى بتفعيل مبادرة لافضل شارع وأفضل حارة على انه سيقوم بمكافاة متميزة.

والتقى رئيس الحى، مدير عام الإدارة التعليمية ومدير عام الإدارة الصحية؛ لتفعيل الحملات والتطعيمات والوقاية بعد الانتهاء من التطعيم ضد شلل الأطفال سيليها حملة للتطعيم ضد الحصبة، مؤكدا على استمرار عودة العمل بروح الفريق والقضاء على مخالفات المدارس وما يعيق إنجاح المنظومة التعليمية، والرعاية الصحية.

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وقاد اللواء ماهر هاشم، حملة للرقابة على المحال المخالفة مشددا على إلغاء محال بيع الطيور الحية غير المرخصة؛ ويتم منحها ترخيص للتحول لبيع الطيور المجمدة؛ وكذلك استمرار الحملات على مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة؛ وخلال الحملة تم غلق مركزين غير مرخصين وتوصيلهم مرافق بلا تراخيص.

فى سياق آخر أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن فتح باب تلقى طلبات ترخيص وحدات الطعام المتنقلة بالمحافظة يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وخلق فرص عمل لهم و تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وقرار وزير التنمية المحلية رقم 111 لسنة 2019، مضيفا أنه يمكن للشاب التقدم للحصول على الترخيص من الحى التابع له فقط طبقًا للعنوان المثبت فى بطاقة الرقم القومى.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تراخيص وحدات الطعام المتنقلة ستكون شخصية ومدتها 3 سنوات قابلة للتجديد بشرط الالتزام بالقواعد التى وضعتها المحافظة وعلى رأسها وجود شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة العربة أيًا كان شكلها واستيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.