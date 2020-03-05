شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات بالشارع والطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، وذلك بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذى يُشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلاً عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم .

يأتى ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» فى شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذى تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع .

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كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم مع تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول مع تكليف نائب رئيس الحى أو المركز المختص بمتابعة حالة النظافة بنطاقه وخاصة بمحيط الطريق الدائرى .

وأكد المحافظ على إجراء جولات ميدانية يومياً للوقوف على حالة النظافة، مشيراً ان المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهرياً لرفع كفاءة مستوى النظافة ولكن الحلقة الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هى تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية بعدم إلقاء المخلفات فى غير الأماكن المخصصة لها .

وفى سياق أخر، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد، أنه جارى تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري نطاق المحافظة، حيث تم تكليف الادارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة بإستبدال المواقف العشوائية الموجودة أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية للتسهيل علي المواطنين في التنقل وحفاظا علي سلامتهم، ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإزالة أي مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائري